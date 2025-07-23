Зустріч Зеленського з Путіним: що буде, коли у Кремлі відмовляться

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

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Пропозиція українського президента Володимира Зеленського зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним є довготривалою і переговори лідерів можуть розпочатися одразу, коли надійде згода від Кремля.

На цьому наголосив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу за підсумками переговорів між Україною й Росії в Стамбулі у середу, 23 липня.

«Якщо Путін завтра вийде і скаже: „Я хочу зустрітися з президентом Зеленським“, президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра», — запевнив він.

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Чому важлива зустріч з Путіним

Речник МЗС пояснив, чому Україна наполягає на зустрічі лідерів.

«Ми розуміємо, що в Росії — одна людина, яка ухвалює рішення. І якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню й іншій рішення, нам потрібна ця людина в кімнаті», — зазначив Тихий.

За його словами, позиція Кремля, який відмовляється від таких переговорів, є незрозумілою

«Ми не розуміємо цього. Президент Зеленський готовий до цього — він готовий сісти і розмовляти. Чому це так складно для Путіна — зустрітися з Зеленським? Я думаю, що це відкрите питання і треба його переадресувати Кремлю», — сказав представник українського зовнішньополітичного відомства.

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Георгій Тихий підкреслив, що на переговори у Стамбулі українська сторона прибуває на вищому рівні, ніж російська, оскільки намагається використовувати найменші можливості, щоб просунутися на шляху до миру.

Переговори будуть тривати

Очільник української делегації на переговорах у Стамбулі, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що переговори України та Росії продовжуватимуться навіть, якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським.

Він заперечив, що сьогоднішня зустріч була останньою в такому форматі та запевнив, що мирна ініціатива президента США Дональда Трампа, яка полягає у проведенні таких переговорів, українською стороною підтримується.

«У нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку… І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди [тобто обмін полоненими], зупинка вогню і зустріч лідерів „, — сказав Умєров.

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Позиція Кремля щодо зустрічі лідерів

Очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі, помічник президента РФ Володимир Мединський на брифінгу озвучив відмовки Кремля від зустрічі лідерів України та Росії.

За його словами, перш ніж лідери РФ та України зможуть зустрітися, необхідно обговорити «угоду щодо врегулювання», тобто узгодити так званий російський «меморандум» та українські мирні пропозиції.

«Позиції РФ та України щодо меморандумів зараз далекі одна від одної», — стверджує Мединський.

Він зазначив, що РФ та Україна продовжать контакти для обговорення «меморандумів».

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Також Мединський заявив, що Росія «донесла до України, що зустріч Путіна та Зеленського має бути добре опрацьована, щоб вона відбулася».

Нагадаємо, одним з результатів переговорів у Стамбулі 23 липня стала домовленість про те, щоб провести обміни не лише військових, а й цивільних осіб.

Українська сторона під час переговорів заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній і цивільній інфраструктурі. Окрім того, Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів двох країн до кінця серпня 2025 року.