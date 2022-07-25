18-річний африканський боксер помер після тренувального спарингу

Професійний нігерійський боксер Міракл Амаезе раптово помер від травм, отриманих на тренуванні.
Під час ранкового тренувального спарингу 18-річний боксер напівважкої ваги Міракл Амаезе двічі побував у нокдауні та знепритомнів.
Спортсмену надали медичну допомогу та терміново доправили до лікарні в Лагосі. На жаль, там він 23 липня і помер, повідомляє Fight Gist у соціальних мережах.
Додамо, що Амаезе називали одним із найперспективніших африканських боксерів і пророкували йому зіркове майбутнє. Він встиг провести на професійному рингу два бої - 2022 року нокаутував обох суперників у першому раунді. Останній свій бій Міракл провів 1 липня в Лагосі.
Нагадаємо, що це вже не перша смерть африканського боксера за останній час. Раніше повідомлялося, що південноафриканський боксер Сімісо Бутелезі помер після бою. Ще на рингу він втратив орієнтацію в просторі та почав бити уявного опонента.
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