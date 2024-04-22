Арсенал – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на українське дербі в АПЛ

Команди Олександра Зінченка та Михайла Мудрика зійдуться в перенесеному поєдинку 29-го туру чемпіонату Англії.

У вівторок, 23 квітня, відбудеться перенесений матч 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Арсеналом" та "Челсі".

Команди зіграють на домашньому для "канонірів" стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За обидва клуби виступають українські футболісти. У складі "гармашів" грає Олександр Зінченко, а кольори "пенсіонерів" захищає Михайло Мудрик.

До цього поєдинку "Арсенал" підходить у статусі лідера чемпіонату. Команда Мікеля Артети (74 очки) за додатковими показниками випереджає "Ліверпуль" і має перевагу в один бал над "Манчестер Сіті", але підопічні Хосепа Гвардіоли провели на один матч менше.

"Челсі" з 47 заліковими пунктами посідає дев'яте місце у турнірній таблиці англійського чемпіонату.

Де дивитися матч Арсенал – Челсі

На території України матч "Арсенал" – "Челсі" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Челсі

Фаворитом лондонського дербі букмекери вважають "Арсенал". На перемогу "канонірів" можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 4,75. Виграш "Челсі" – 6,20.

Нагадаємо, в першому колі поточного сезону АПЛ команди розписали бойову нічию (2:2). У тому матчі Мудрик забив ефектний гол і заробив пенальті.

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