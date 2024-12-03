Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У середу, 4 грудня, "Арсенал" прийме "Манчестер Юнайтед" в центральному матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Після 13 турів "каноніри" з 25 очками посідають друге місце в АПЛ, на 9 балів відстаючи від лідера чемпіонату "Ліверпуля".

"Червоні дияволи" розташовуються на 9-й позиції, маючи у своєму активі 19 залікових пунктів.

Де дивитися матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

В Україні матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети, у складі яких виступає українець Олександр Зінченко, можна поставити з коефіцієнтом 1,48. Нічия – 4,60. Виграш команди Рубена Аморіма – 6,80.

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