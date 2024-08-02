Бех-Романчук пробилася до фіналу Олімпіади-2024 у потрійному стрибку

Ще одна українка Ольга Корсун не змогла подолати відбір.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вийшла до фіналу змагань у потрійному стрибку на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

29-річна уродженка Хмельницької області у кваліфікації стала сьомою з результатом 14,30 метра.

Інша українка Ольга Корсун не змогла пробитися до фіналу. Вона завершила кваліфікацію з однією вдалою спробою на 13,06 метра.

Згідно з регламентом змагань, до фіналу пройшли спортсменки, які виконали кваліфікаційний норматив (14,35 метра), або ж увійшли до топ-12 за підсумками кваліфікації.

Фінал Олімпіади-2024 у потрійному стрибку відбудеться у суботу, 3 серпня. Початок – о 21:20 за київським часом.

Бех-Романчук вперше в кар'єрі виступить у фіналі Олімпіади у потрійному стрибку. На минулих двох Олімпійських іграх вона змагалася в стрибках у довжину та залишалася без медалей.

Додамо, що на початку липня цього року Бех-Романчук здобула "бронзу" в потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Монако, показавши результат 14,81 метра. Її особистий рекорд у цій дисципліні – 15,02 метра.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" дві медалі на ОІ-2024: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

Українець здобув ще одну медаль на Олімпіаді!

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