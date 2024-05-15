Берінчик – Наваррете: де та коли дивитися титульний бій

Поєдинок за вакантний пояс WBO у легкій вазі відбудеться в ніч проти 19 травня у США.

У ніч проти 19 травня володар титулу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик проведе бій з чинним чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете.

Поєдинок між українцем і мексиканцем відбудеться в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме вакантний титул WBO у легкому дивізіоні.

Де дивитися бій Берінчик – Наваррете

На території України ексклюзивним транслятором чемпіонського поєдинку Берінчик – Наваррете став медіасервіс MEGOGO.

Подивитися бій можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на власному каналі "MEGOGO Гонг" та на окремому поп-ап-каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі у день події.

Початок основного карду – 5:00. Головний бій вечора Берінчик – Наваррете розпочнеться в неділю, 19 травня, не раніше 7:00 ранку за київським часом.

Берінчик – Наваррете: останні бої та послужний список боксерів

У своєму останньому бою Берінчик наприкінці серпня 2023 року в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа одноголосним рішенням суддів переміг шведа Ентоні Їгіта та увосьме захистив титул WBO International у легкій вазі, яким володіє від 2018 року.

Наваррете востаннє виходив у ринг у листопаді 2023-го, коли завершив унічию поєдинок з бразильцем Робсоном Консейсао і зберіг титул WBO у другій напівлегкій вазі.

На рахунку 36-річного Берінчика 18 перемог (9 – нокаутом) у 18 поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 29-річного Наваррете 40 поєдинків: 38 перемог (31 – нокаутом), одна поразка та одна нічия.

Емануель ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

Нагадаємо, 12 травня українець Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

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