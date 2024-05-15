Беринчик – Наваррете: где и когда смотреть титульный бой

Поединок за вакантный пояс WBO в легком весе состоится в ночь на 19 мая в США.

В ночь на 19 мая обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет бой с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете.

Поединок между украинцем и мексиканцем состоится в американском Сан-Диего. На кону будет стоять вакантный титул WBO в легком дивизионе.

Где смотреть бой Беринчик – Наваррете

На территории Украины эксклюзивным транслятором чемпионского поединка Беринчик – Наваррете стал медиасервис MEGOGO.

Посмотреть бой можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале "MEGOGO Гонг" и отдельном поп-ап-канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Начало основного карда – 5:00. Главный бой вечера Беринчик – Наваррете начнется в воскресенье, 19 мая, не ранее 7:00 утра по киевскому времени.

Беринчик – Наваррете: последние бои и послужной список боксеров

В своем последнем бою Беринчик в конце августа 2023 года в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа единогласным решением судей победил шведа Энтони Игита и в восьмой раз защитил титул WBO International в легком весе, которым владеет с 2018 года.

Наваррете последний раз выходил в ринг в ноябре 2023-го, когда завершил вничью поединок с бразильцем Робсоном Консейсао и сохранил титул WBO во втором полулегком весе.

На счету 36-летнего Беринчика 18 побед (9 – нокаутом) в 18 поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 29-летнего Наваррете 40 поединков: 38 побед (31 – нокаутом), одно поражение и ничья.

Эмануэль становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

Напомним, 12 мая украинец Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

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