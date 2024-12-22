Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Ансі

Двоє українців потрапили до топ-20 у масстарті.
У неділю, 22 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан продовжився чоловічим масстартом.
Україну в ньому представляли два біатлоністи – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Ще один наш співвітчизник Антон Дудченко, який також зміг відібратися до масстарту, пропустив гонку через застуду.
Найкращий результат серед українців у масстарті показав Підручний, який фінішував 12-м. Мандзин посів 19-те місце.
Виграв гонку переслідування норвежець Тар'єй Бьо. Другим став німець Данило Ритмюллер, а замкнув трійку призерів норвежець Йоганнес Бьо.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого масстарту в Ансі
1. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) 37:20.8 хвилини
2. Данило Ритмюллер (Німеччина, 0+1+0+0) +4.0
3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+1+1) +9.7
...
12. Дмитро Підручний (Україна, 1+0+0+0) +1:03.5
19. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +1:50.4
Етап в Ансі завершиться сьогодні жіночим масстартом, який розпочнуться о 15:45 за київським часом. Це буде остання гонка Кубка світу з біатлону 2024 року.
Після різдвяно-новорічної паузи четвертий етап поточного сезону прийматиме 9-12 січня 2025 року німецький Обергоф.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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