Динамо - Кайрат: онлайн-трансляція контрольного матчу

Дивіться другий спаринг "біло-синіх" на заключному зимовому зборі.
У вівторок, 15 лютого, київське "Динамо" проведе черговий контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Суперником команди Мірчі Луческу стане "Кайрат" - один із лідерів Казахстанської прем'єр-ліги.
Зустріч відбудесться на арені Mardan Stadium. Початок - о 16:00.
До вашої уваги онлайн-трансляція поєдинку "біло-синіх" з казахським клубом.
Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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