Динамо - Кайрат: онлайн-трансляція контрольного матчу

Дивіться другий спаринг "біло-синіх" на заключному зимовому зборі.

У вівторок, 15 лютого, київське "Динамо" проведе черговий контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане "Кайрат" - один із лідерів Казахстанської прем'єр-ліги.

Зустріч відбудесться на арені Mardan Stadium. Початок - о 16:00.

До вашої уваги онлайн-трансляція поєдинку "біло-синіх" з казахським клубом.

Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

Читайте також:

"Динамо" без одного з лідерів розгромно виграло перший спаринг заключного збору: відео голів

Матч "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА може бути перенесений із Києва, суперник відмовляється їхати до України - ЗМІ

"Шахтар" подовжив контракти з двома "діамантами українського футболу"