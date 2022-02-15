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Динамо - Кайрат: онлайн-трансляція контрольного матчу

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Динамо - Кайрат: онлайн-трансляція контрольного матчу

ФК Динамо Київ

Дивіться другий спаринг "біло-синіх" на заключному зимовому зборі.

У вівторок, 15 лютого, київське "Динамо" проведе черговий контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане "Кайрат" - один із лідерів Казахстанської прем'єр-ліги.

Зустріч відбудесться на арені Mardan Stadium. Початок - о 16:00.

До вашої уваги онлайн-трансляція поєдинку "біло-синіх" з казахським клубом.

Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

  • "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
  • У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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