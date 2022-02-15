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Динамо – Кайрат: онлайн-трансляция контрольного матча

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Динамо – Кайрат: онлайн-трансляция контрольного матча

ФК Динамо Киев

Смотрите второй спарринг "бело-синих" на заключительном зимнем сборе.

Во вторник, 15 февраля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на третьем, заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу станет "Кайрат" – один из лидеров Казахстанской премьер-лиги.

Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало - в 16:00.

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка "бело-синих" с казахским клубом.

В общей сложности на третьем сборе киевляне планируют провести пять товарищеских матчей. Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.

  • "Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
  • В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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