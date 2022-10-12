Динамо - Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстовий репортаж поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги Європи між київським "Динамо" та французьким "Ренном".

У четвер, 13 жовтня , київське "Динамо" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 прийматиме французький "Ренн".

Через повномасштабне вторгнення РФ на українські території номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Початок гри - о 19:45 за київським часом.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи кіпрський АЕК Ларнака на власному полі прийматиме турецький "Фенербахче".

"Динамо" на груповому етапі Ліги Європи: турнірне становище

Підопічні Мірчі Луческу програли у всіх трьох стартових турах Ліги Європи. Кияни в Стамбулі програли "Фенербахче" (2:1), в Кракові поступилися АЕКу (0:1) та у Франції зазнали поразки від "Ренна" (2:1).

"Фенербахче" (2:1), в Кракові АЕКу (0:1) та у Франції від "Ренна" (2:1). Після трьох турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Фенербахче" (7) і "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Поєдинки 5-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 27 жовтня: АЕК Ларнака - "Динамо", "Фенербахче" - "Ренн".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах ЛЄ зіграють з клубами, які стануть третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, у стикових матчах Ліги конференцій позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які фінішують другими у квартетах ЛК.