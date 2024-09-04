Довбика номінували на "Золотий м'яч-2024"

Український форвард потрапив до списку претендентів на звання найкращого футболіста світу.

Нападника італійської "Роми" та збірної України Артема Довбика номіновано на "Золотий м'яч-2024".

27-річний український форвард став одним з претендентів на нагороду найкращому футболісту світу, яку вручає авторитетний журнал France Football.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 28 жовтня в Парижі.

Минулого сезону Довбик у складі "Жирони" забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

Влітку 2024 року Артем перейшов до "Роми". За новий клуб українець уже провів три поєдинки, результативними діями поки що не відзначався.

Зазначимо, що єдиним володарем "Золотого м'яча" в історії незалежної України є Андрій Шевченко, якого визнали найкращим футболістом світу 2004 року.

Востаннє Шевченко був номінований на цю нагороду 2006 року, тож Довбик став першим українцем за останні 18 років, який потрапив до списку претендентів на почесний приз.

Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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