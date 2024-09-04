Україна – Албанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє матч 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти національної команди Албанії.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у Празі (Чехія) на стадіоні "Epet Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У новому розіграші Ліги націй команда Сергія Реброва виступатиме у Дивізіоні B. Окрім Албанії, суперниками українців у групі будуть Чехія та Грузія.

Де дивитися матч Україна – Албанія

Поєдинок Україна – Албанія у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Албанія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Албанія

Фаворитом поєдинку букмекери вважають українську збірну. На перемогу підопічних Реброва можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия – 3,75. Виграш албанців – 5,00.

Додамо, що після гри проти Албанії збірна України в рамках 2-го туру Ліги націй у вівторок, 10 вересня, також у Празі проведе виїзну зустріч з Чехією.

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