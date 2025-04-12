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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
164
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2 хв

"Динамо" у меншості обіграло "Кривбас" і зміцнило лідерство в УПЛ (відео)

Голи Ярмоленка та Ваната принесли "біло-синім" перемогу над командою Юрія Вернидуба.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Кривбас" – "Динамо"

"Кривбас" – "Динамо" / © ФК Кривбас

"Динамо" на виїзді обіграло "Кривбас" у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 0:2.

Старт зустрічі, який було заплановано на 13:00, довелося двічі поспіль відкладати через повітряну тривогу. О 14:05 гра розпочалася.

Перший тайм виграли кияни – на 35-й хвилині Андрій Ярмоленко на дальній стійці замкнув простріл Владислава Дубінчака з лівого флангу.

Це 112-й гол Ярмоленка в УПЛ. 35-річний вінгер "Динамо" став на крок ближчим до звання найкращого бомбардира в історії елітного дивізіону чемпіонату України з футболу. Більше м'ячів за нього забили лише Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (117).

У другому таймі команда Олександра Шовковського залишилася в меншості – на 64-й хвилині пряму червону картку заробив Денис Попов, який збив форварда криворіжців Деніела Сосу.

Утім, навіть удесятьох динамівці зуміли збільшити свою перевагу в рахунку. На 74-й хвилині Владислав Ванат точно пробив у дальній кут.

Це 14-й гол Ваната у нинішньому розігріші УПЛ. 23-річний нападник очолює бомбардирські перегони, випереджаючи найближчих переслідувачів – Георгія Судакова з "Шахтаря" та Олексія Гуцуляка з "Полісся" – на три м'ячі.

Огляд матчу "Кривбас" – "Динамо"

Після цієї перемоги "Динамо" (60 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. "Біло-сині" на 7 балів випереджають "Олександрію" та на 10 пунктів "Шахтар", які мають по матчу в запасі.

"Кривбас" (35 очок) залишився на п'ятому місці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ підопічні Шовковського 18 квітня приймуть у столичному дербі "Оболонь", а команда Юрія Вернидуба 20 квітня вдома позмагається із "Зорею".

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