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ФІФА відкрила провадження проти Мексики після матчу ЧС-2022: в чому справа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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ФІФА відкрила провадження проти Мексики після матчу ЧС-2022: в чому справа

Фото: Associated Press

Мексиканська футбольна асоціація може бути покарана за дії уболівальників під час гри з Польщею.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відкрила провадження проти Мексиканської футбольної асоціації після матчу 1-го туру групи С чемпіонату світу-2022 зі збірною Польщі.

Про це повідомляє ESPN.

Причиною стали дискримінаційні вигуки мексиканських вболівальників під час поєдинку з "Кадрою". Провадження було відкрито на підставі статті 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА.

За інформацією іспанських ЗМІ, мексиканські фанати відзначилися образливими викрикуваннями на адресу представників ЛГБТ-спільноти. Додамо, що раніше мексиканська федерація вже зазнавала санкцій ФІФА через гомофобні викрики на стадіоні.

Матч Мексика – Польща завершився безгольовою нічиєю. Капітан поляків Роберт Левандовські не реалізував пенальті, не зумівши пробити воротаря мексиканців Гільєрме Очоа.

  • В іншому матчі першого туру квартету C збірна Аргентини сенсаційно поступилася саудитам з рахунком 1:2.
  • У другому турі 26 листопада Польща протистоятиме Саудівській Аравії, а аргентинці зіграють з мексиканцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
1634
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