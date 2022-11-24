ФІФА відкрила провадження проти Мексики після матчу ЧС-2022: в чому справа

Мексиканська футбольна асоціація може бути покарана за дії уболівальників під час гри з Польщею.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відкрила провадження проти Мексиканської футбольної асоціації після матчу 1-го туру групи С чемпіонату світу-2022 зі збірною Польщі.

Про це повідомляє ESPN.

Причиною стали дискримінаційні вигуки мексиканських вболівальників під час поєдинку з "Кадрою". Провадження було відкрито на підставі статті 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА.

За інформацією іспанських ЗМІ, мексиканські фанати відзначилися образливими викрикуваннями на адресу представників ЛГБТ-спільноти. Додамо, що раніше мексиканська федерація вже зазнавала санкцій ФІФА через гомофобні викрики на стадіоні.

Матч Мексика – Польща завершився безгольовою нічиєю. Капітан поляків Роберт Левандовські не реалізував пенальті, не зумівши пробити воротаря мексиканців Гільєрме Очоа.

В іншому матчі першого туру квартету C збірна Аргентини сенсаційно поступилася саудитам з рахунком 1:2.

саудитам з рахунком 1:2. У другому турі 26 листопада Польща протистоятиме Саудівській Аравії, а аргентинці зіграють з мексиканцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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