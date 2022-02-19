Хокей на Олімпійських іграх: стали відомі фіналісти турніру

ОКР захищатиме звання олімпійських чемпіонів від Фінляндії.

У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні визначились фіналісти хокейного турніру.

За вихід у фінал Олімпіади-2022 боролися чотири команди - Фінляндія, Словаччина, ОКР та Швеція.

За підсумками півфінальних матчів боротьбу за "золото" продовжать збірні Фінляндії та ОКР. Вони завдали поразки Словаччині та Швеції відповідно, пройшовши у фінал.

Фінальна пара хокейного турніру ОІ-2022

Фінляндія - ОКР

Збірна ОКР - чинний олімпійський чемпіон. У фіналі Олімпіади у Пхьончхані-2018 команда перемогла Німеччину.

Фінляндія двічі грала у фіналі Зимових Олімпійських ігор - у 1988 та 2006 роках. У 2006-му фіни поступилися Швеції.

Поєдинок за "золото" Олімпіади-2022 Фінляндія - ОКР відбудеться у неділю, 20 лютого. Початок - о 06:10.

"Бронзу" Швеція та Словаччина розіграють сьогодні, 19 лютого. Початок - о 15:10.

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