Коронавірус і травми: "Динамо" розповіло про кадрові втрати

Новини з лазарету "біло-синіх".

Київське "Динамо" повідомило кадрову ситуацію в команді, поки клубний футбол став на паузу в зв'язку з іграми національних збірних у відборі до Чемпіонату світу 2022 року та фінальною частиною Ліги націй.

Захисник Віталій Миколенко та півзахисник Віталій Буяльський, які через м'язові травми не можуть допомогти збірній України в жовтневих матчах, найближчим часом повернуться до занять в загальній групі столичного клубу.

Форвард Владислав Кулач, який мав проблеми з серцем, переніс COVID-19, і зараз проходить процес відновлення.

Нападник Артем Бесєдін, який отримав моторошну травму в матчі збірної України проти Швеції на Євро-2020, вже відклав милиці і займається за індивідуальною програмою в тренажерній залі з метою зміцнення та нарощування м'язів коліна. Планується, що найближчим часом він зможе зняти і спеціальний брейс.

Що стосується захисника Дениса Попова, то він продовжує відновлюватися після травми передньої хрестоподібної зв'язки. Очікується, що він пробуде без футболу близько шести місяців.

Після 10 турів "Динамо" лідирує в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на три очки. В останньому поєдинку кияни зіграли внічию з "гірниками" в Класичному .

. Після міжнародної паузи підопічні Мірчі Луческу 16 жовтня проведуть гостьовий матч зі "Львовом", після чого 20 жовтня в Іспанії поміряються силами з "Барселоною" в Лізі чемпіонів.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Динамо - Шахтар - 0:0. Огляд матчу

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