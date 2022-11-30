Коста-Рика – Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Лише перемога в цьому поєдинку дозволить німцям претендувати на вихід до плейоф.

У четвер, 1 грудня, в матчі 3-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Коста-Рики зіграє з Німеччиною.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У перших двох турах костариканці заробили 3 очки: зазнали нищівної поразки від Іспанії (7:0) та обіграли Японію (0:1).

Німці перед заключним туром сенсаційно мають у своєму активі лише один бал. На старті турніру Бундестім несподівано програла японцям (1:2), після чого зіграла внічию з іспанцями (1:1).

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Де дивитися матч Коста-Рика – Німеччина

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Коста-Рика – Німеччина

Абсолютними фаворитами майбутнього поєдинку є німці. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,13. Нічия – 10,00. Тріумф костариканців стане величезною сенсацією – 24,00.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету сильнішого з'ясовуватимуть Японія та Іспанія. Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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