"Кривбас" не зумів обіграти "Ворсклу" та наздогнати "Шахтар" на вершині УПЛ (відео)

"Кривбас" зіграв унічию з "Ворсклою" в матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 1:1 .

Господарі вийшли вперед у середині першого тайму – на 22-й хвилині пенальті реалізував Деніел Соса.

Невдовзі полтавська команда відігралася – на 30-й хвилині точного удару завдав Руслан Степанюк.

У другому таймі жодна з команд не забивала. Відтак, нічия 1:1.

Огляд матчу "Кривбас" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Кривбас" (47 очок) посідає друге місце в УПЛ. Команда Юрія Вернидуба на два бали відстає від лідера "Шахтаря", який до того ж зіграв на два поєдинки менше. "Ворскла" (30 пунктів) розташовується на сьомій позиції.

У наступному турі криворіжці 13 квітня на виїзді зустрінуться з "Рухом". Днем пізніше полтавці приймуть "Шахтар".

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