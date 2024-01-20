Кубок світу з біатлону: результати синглміксту на етапі в Антгольці

У суботу, 20 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці відбулася одиночна змішана естафета.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко і Артем Тищенко. Завершили гонку "синьо-жовті" на десятому місці, сумарно використавши 6 додаткових патронів.

Виграла синглмікст команда Німеччини. Друге місце посіла Норвегія, третьою стала Австрія.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати одиночної змішаної естафети в Антгольці

1. Німеччина (0+1) 38:58.0

2. Норвегія (0+8) +11.2

3. Австрія (0+4) +28.3

4. Італія (1+6) +37.9

5. Латвія (1+6) +39.1

6. Фінляндія (0+7) +41.4

...

10. Україна (0+6) +1:09.9

Додамо, що 20 січня, в Антгольці також відбудеться класична змішана естафета, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом. За українську команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико та Дмитро Підручний.

Завершиться італійський етап у неділю, 21 січня, чоловічим і жіночим масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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