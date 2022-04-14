Лехія - Шахтар: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

Дивіться другу товариську зустріч "гірників" на підтримку України.

У четвер, 14 квітня, донецький "Шахтар" проведе товариський матч проти польської "Лехії". Гра відбудеться на полі стадіону "Арена-Гданськ".

Ця зустріч стане другою в серії благодійних поєдинків "гірників" з європейськими клубами на підтримку України під час війни з російськими окупантами. Раніше донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу". Тоді на потреби українців зібрали 102 тисячі євро.

Дивіться матч "Лехія" - "Шахтар" в прямому ефірі на нашому сайті. Початок гри - о 20:30 за київським часом.

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