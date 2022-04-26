Ліверпуль - Вільярреал: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Ліверпуль - Вільярреал: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 27 квітня, англійський "Ліверпуль" прийме іспанский "Вільярреал" у першому поєдинку півфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Перша частина двоматчевої дуелі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "мерсисайдцями" і "Жовтою субмариною" відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

В іншому півфінальному протистоянні зійдуться "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал". Напередодні ТСН Проспорт писав, де дивитися і які прогнози букмекерів на першу зустріч цієї мегацікавої дуелі.

Де дивитися матч Ліверпуль - Вільярреал

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль - Вільярреал

У букмекерів абсолютним фаворитом цього поєдинку є команда Юргена Клоппа. На перемогу "червоних" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Нічия - 5,50. Вікторія підопічних Унаї Емері стане великою сенсацією - коефіцієнт на це становить 9,30.

На прохід англійської команди до фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,16. Вихід до вирішального матчу турніру іспанського колективу - 5,60.

Матч-відповідь між "Ліверпулем" і "Вільярреалом" буде зіграний у вівторок, 3 травня, на стадіоні "Естадіо-де-ла-Сераміка" в Іспанії. Він розпочнеться також о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УЄФА скасував правило виїзного голу у всіх клубних турнірах, починаючи від сезону 2021/22.

У чвертьфіналі "Ліверпуль" без проблем розібрався з португальською "Бенфікою". У Лісабоні "мерсисайдці" святкували перемогу з рахунком 3:1, а потім в Англії була зафіксована результативна нічия - 3:3.

"Вільярреал" в 1/4 фіналу сенсаційно вибив з турніру мюнхенську "Баварію". Команда Унаї Емері вдома мінімально перемогла (1:0), після чого зуміла уникнути поразки в Німеччині (1:1).

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