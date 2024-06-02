Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Стокгольмі, Геращенко здобула "бронзу"

Одразу дві українки піднялися на п'єдестал престижних змагань зі стрибків у висоту.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко стали призерками етапу Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

Магучіх стала переможницею змагань – вони єдиною з усіх спортсменок взяла висоту 2,00 м. Геращенко здобула бронзову нагороду, стрибнувши на 1,94 м.

Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,82 м не змогла поборотися за п'єдестал. "Срібло" виборола німкеня Імке Оннен, якій підкорилася висота 1,94 м.

Зазначимо, що Магучіх намагалася взяти висоту 2,03 м, але зійшла після двох невдалих спроб.

"Золото" Ярослави – перше для українських легкоатлетів у сезоні Діамантової ліги-2024. Загалом це 14-та перемога в кар'єрі Магучіх на рівні Діамантової ліги.

Нагадаємо, в липні минулого року Геращенко та Левченко здобули ліцензії на Олімпіаду-2024 в Парижі. Третю путівку для України на ОІ-2024 у стрибках у висоту Магучіх виборола у серпні.

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