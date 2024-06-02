У Баварії проводять масштабну евакуацію населення: що сталося

У 10 баварських комунах через затоплення внаслідок сильних дощів оголошено режим природної катастрофи.

Влада німецької федеральної землі Баварія закликала до евакуації мешканців регіонів, яким загрожує затоплення на тлі сильних дощів. Через підвищення рівня води у Дунаї та його притоках оголошено режим природної катастрофи у 10 баварських комунах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У безпечні райони перевозять жителів округу Аугсбург, а жителям громад Кюленталь і Алльманнсгофен, які не можуть евакуюватися самостійно, влада пообіцяла надати автобуси. У місті Шробенгаузен підготовлено евакуацію 670 жителів.

До округу Гюнцбурґ, де рівень води досяг максимальної позначки за минуле століття, баварський осередок гуманітарної організації "Червоний Хрест" направив рятувальників на човнах і водолазів.

Через негоду німецькі залізничники скасували або суттєво обмежили рух потягів дальнього сполучення, зокрема рейсу Мюнхен-Берлін. Зсув грунту призвів до аварії швидкісного потяга, два вагони якого зійшли з рейок. На щастя, пасажири не постраждали.

У Мюнхені влада оголосила 2-й рівень небезпеки через стихію, в районі берега річки Ізар о перекрито два маршрути для прогулянок.

Нагадаємо, 31 травня частину Москви затопило після потужної зливи. На півночі російської столиці автомобілі на вулицях та у дворах будинків пішли під воду, а дерева повалило ураганним вітром. Дощовою водою також затопило деякі підземні парковки.

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