Малиновський потрапив до топ-10 успішних дриблерів відбору на ЧС-2022

Малиновський потрапив до топ-10 успішних дриблерів відбору на ЧС-2022

Наразі гравець перебуває поза заявкою "синьо-жовтих".

Футболіст збірної України Руслан Малиновський опинився в списку найкращих дриблерів кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Так, за інформацією WhoScored, 28-річний півзахисник здійснив 81,3% успішних обводок суперника. Це, зрештою, дозволило Малиновському посісти шосту сходинку в рейтингу.

До вашої уваги топ-10 футболістів за цим критерієм.

Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (>10 attempts)



Tsimikas - 91.2

De Jong - 89.5

Churlinov - 87.5

Mount - 84.6

Grealish - 81.8

Malinovskiy - 81.3

Golovin - 80

Odegaard - 78.9

Foden - 76.9

Kovacic - 75 — WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021

Зазначимо, що Малиновський, який раніше гостро відреагував на чутки про конфлікт із Петраковим. не отримав виклик від тренерського штабу "синьо-жовтих" на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022.

Перед приходом нового керманича до національної команди Руслан зіграв у відборі три повні матчі, коли з нею працював Андрій Шевченко.

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Нещодавно українці здобули свою першу перемогу на цьому відборі до ЧС-2022. У Гельсінкі "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:1 . Ця перемога стала для головного тренера збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди;

. Ця перемога стала для головного тренера збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди; Після шести матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Боснійці йдуть слідом із шістьма балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Малиновський потрапив до суперкоманди місяця в Чемпіонаті Італії.

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