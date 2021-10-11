Малиновський потрапив до топ-10 успішних дриблерів відбору на ЧС-2022

Наразі гравець перебуває поза заявкою "синьо-жовтих".
Футболіст збірної України Руслан Малиновський опинився в списку найкращих дриблерів кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.
Так, за інформацією WhoScored, 28-річний півзахисник здійснив 81,3% успішних обводок суперника. Це, зрештою, дозволило Малиновському посісти шосту сходинку в рейтингу.
До вашої уваги топ-10 футболістів за цим критерієм.
Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (>10 attempts)— WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021
Tsimikas - 91.2
De Jong - 89.5
Churlinov - 87.5
Mount - 84.6
Grealish - 81.8
Malinovskiy - 81.3
Golovin - 80
Odegaard - 78.9
Foden - 76.9
Kovacic - 75
Зазначимо, що Малиновський, який раніше гостро відреагував на чутки про конфлікт із Петраковим. не отримав виклик від тренерського штабу "синьо-жовтих" на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022.
Перед приходом нового керманича до національної команди Руслан зіграв у відборі три повні матчі, коли з нею працював Андрій Шевченко.
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- Нещодавно українці здобули свою першу перемогу на цьому відборі до ЧС-2022. У Гельсінкі "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:1. Ця перемога стала для головного тренера збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди;
- Після шести матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Боснійці йдуть слідом із шістьма балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;
- Переможці груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Малиновський потрапив до суперкоманди місяця в Чемпіонаті Італії.