"Манчестер Юнайтед" завдав "Ліверпулю" третьої поразки поспіль в АПЛ
Перемогу "червоним дияволам" приніс точний удар Гаррі Магвайра.
"Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв "Ліверпуль" у центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:2.
Уже на 2-й хвилині зустрічі "червоні дияволи" відкрили рахунок – Бріан Мбемо відзначився з передачі Амада Діалло.
На 78-й хвилині мерсисайдці відігралися – Коді Гакпо забив, скориставшись асистом Федеріко К'єзи.
Однак "манкуніанцям" вдалося вирвати перемогу – на 84-й хвилині Гаррі Магвайр ударом головою замкнув подачу Бруну Фернандеша.
Огляд матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед"
