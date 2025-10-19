ТСН у соціальних мережах

Проспорт
25
1 хв

"Манчестер Юнайтед" завдав "Ліверпулю" третьої поразки поспіль в АПЛ

Перемогу "червоним дияволам" приніс точний удар Гаррі Магвайра.

Максим Приходько
Гаррі Магвайр

Гаррі Магвайр / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв "Ліверпуль" у центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:2.

Уже на 2-й хвилині зустрічі "червоні дияволи" відкрили рахунок – Бріан Мбемо відзначився з передачі Амада Діалло.

На 78-й хвилині мерсисайдці відігралися – Коді Гакпо забив, скориставшись асистом Федеріко К'єзи.

Однак "манкуніанцям" вдалося вирвати перемогу – на 84-й хвилині Гаррі Магвайр ударом головою замкнув подачу Бруну Фернандеша.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

25
