"Ми маємо докласти всіх зусиль заради миру": президент ФІФА - про війну в Україні

"Ми маємо докласти всіх зусиль заради миру": президент ФІФА - про війну в Україні

Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав зробити все можливе, щоб в Україні знову запанував мир.

Футбольна спільнота має допомагати жертвам війни в Україні

Про це Інфантіно сказав під час виступу на 46-му Конгресі УЄФА у Відні.

"Футбол, звичайно, приносить нам задоволення та емоції, що є найголовнішим його завданням. Але є проблеми, які футбол, на жаль, вирішити не може. Це ті проблеми, про які говорили раніше віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас та віцеканцлер Австрії Вернер Коглер.

Футбол не може зупинити війну. Ми зараз у Європі зіткнулися з воєнним конфліктом, чого не знали вже давно. Коли я став президентом ФІФА, я й подумати не міг, що ситуація у світі буде такою сумною.

Футбол не може зупинити війну, але може цьому сприяти, може допомагати, може вимагати миру. І саме це я роблю тут, як і на останньому конгресі ФІФА. Ми маємо докласти всіх зусиль заради миру. Щоб він знову прийшов в Україну. Маємо допомагати жертвам цієї війни", — цитує Інфантіно офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що наприкінці березня ФІФА не розглядала питання виключення російського футбольного союзу з організації, а також визнала російську мову однією з офіційних.

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