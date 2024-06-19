Німеччина – Угорщина: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 19 червня у Штутгарті, початок – о 19:00 за київським часом.

У середу, 19 червня, збірні Німеччини та Угорщини зійдуться в матчі другого туру групи A фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

У стартовому турі континентальної першості Німеччина розтрощила Шотландію (5:1), а Угорщина програла Швейцарії (1:3).

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Де дивитися матч Німеччина – Угорщина

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Прогнози букмекерів на матч Німеччина – Угорщина

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають німецьку збірну. На перемогу господарів чемпіонату Європи можна поставити з коефіцієнтом 1,31. Нічия – 5,70. Виграш угорців стане неймовірною сенсацією – 10,00.

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В іншому матчі другого туру квартету A зустрінуться Шотландія та Швейцарія (19 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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