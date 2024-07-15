Переписали історію: збірна Іспанії встановила два суперрекорди чемпіонатів Європи

Збірній Іспанії підкорилися два історичних рекорди чемпіонату Європи з футболу.

14 липня команда Луїса де ла Фуенте здолала Англію (2:1) у фіналі та стала тріумфатором Євро-2024.

Перемога над "Трьома левами" стала для іспанців сьомою на цьому турнірі. "Червона фурія" стала першою збірною в історії, яка виграла сім матчів на одному чемпіонаті Європи.

Усі перемоги Іспанія здобула в ігровий час, уникнувши серії пенальті. Крім Англії, підопічні де ла Фуенте обіграли Хорватію, Італію, Албанію, Грузію, Німеччину та Францію.

Також Іспанія побила рекорд результативності на чемпіонатах Європи. Переможний гол Мікеля Оярсабаля у фіналі проти Англії став для "Червоної фурії" 15-м на Євро-2024. Попередній рекорд належав збірній Франції, яка забила 14 м'ячів на ЧЄ-1984.

1 - #Spain is the nation with the most European Championship titles (4), beating the record for most goals scored by a single team in a single edition of the competition (15). History.#EURO2024 pic.twitter.com/hJqYcYZ4Sd — OptaJose (@OptaJose) July 14, 2024

Зазначимо, що Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи і стала абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

"Червона фурія" уп'яте зіграла у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

Раніше стало відомо, кого визнали найкращим гравцем Євро-2024, а також хто став найкращим молодим гравцем турніру.

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