"Полісся" та "Кривбас" розписали бойову нічию в матчі лідерів УПЛ

"Полісся" та "Кривбас" зіграли внічию у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі завершилася з рахунком 1:1 .

Уже на третій хвилині зустріч було пизупинено через повітряну тривогу. Після відновлення гри гості до перерви зуміли вийти вперед – на 39-й хвилині голом відзначився Денис Кузик, асистував йому Тимур Стецьков.

На початку другого тайму житомирський клуб відігрався – на 54-й хвилині гол забив Артем Козак. Результативну передачу заніс до свого активу Бені Макуана.

Після цього матчу "Полісся" з 26 очками посідає друге місце в УПЛ. "Кривбас" має 27 балів і продовжує лідирувати в чемпіонаті України.

У наступному турі УПЛ команда Юрія Калитвинцева 11 листопада прийме "Металіст 1925", а підопічні Юрія Вернидуба днем пізніше вдома зіграють проти "Динамо".

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