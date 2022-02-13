Порятунок у компенсований час: "Вест Гем" без Ярмоленка вирвав очко проти "Лестера" в АПЛ

Порятунок у компенсований час: "Вест Гем" без Ярмоленка вирвав очко проти "Лестера" в АПЛ

Українець просидів весь поєдинок у запасі.

"Лестер" і "Вест Гем" розписали бойову нічию в матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Домашній для "лисиць" поєдинок завершився з рахунком 2:2 .

"Молотобійці вийшли вперед на 10-й хвилині завдяки точному удару Джаррода Бовена. "Лисиці" відігралися наприкінці першого тайму - Юрі Тілеманс реалізував пенальті.

На 57-й хвилині "Лестер" вперше в матчі повів у рахунку - відзначився Рікарду Перейра. Проте в компенсований час гості врятували нічию зусиллями Крейга Доусона.

Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко весь матч провів на лаві запасних. Зазначимо, що 11-го лютого Ярмоленко зіграв за "Вест Гем" U-23 проти однолітків з "Суонсі". У тому поєдинку Андрій забив переможний гол, але також заробив безглузду червону картку.

Нинішнього сезону Ярмоленко отримує мало ігрової практики в АПЛ, виходячи переважно на останні хвилини. Загалом, на його рахунку 11 появ у футболці "молотобійців" у поточному сезоні Прем'єр-ліги. Результативними діями українець не відзначався.

Наразі "Вест Гем" (41 бал) посідає четверте місце в таблиці АПЛ. "Лестер" йде на 11-й позиції з 27 очками у своєму активі.

У наступному турі АПЛ "молотобійці" 19 лютого приймуть "Ньюкасл", а "лисиці" 20 лютого на виїзді зіграють проти "Вулвергемптона".

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