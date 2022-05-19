Російські окупанти викрали чемпіона світу з пауерліфтингу

Чемпіон світу з пауерліфтингу Сергій Певнєв став жертвою російських окупаційних військ.

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники викрали чемпіона України та світу з пауерліфтингу Сергія Певнєва.

Про це повідомляє Бердянська міська рада у Facebook.

Спортсмена викрали ще 15 травня. Інформацію про злочин вже передали до правоохоронних органів України та Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що окупаційні війська Російської Федерації закрили проїзд через тимчасово окуповану Василівку Запорізької області.