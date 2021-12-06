Шахтар - Шериф: де дивитися та які ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шахтар - Шериф: де дивитися та які ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Остання можливість "гірників" здобути першу перемогу в групі.

У вівторок, 7 листопада , донецький "Шахтар" у рамках заключного, 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22, у Києві зіграє з молдавським "Шерифом".

Поєдинок відбудеться на столичному НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Де дивитися матч Шахтар - Шериф

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар - Шериф

Так, фаворитом цього протистояння передбачувано є колектив Роберто Де Дзербі. На перемогу "гірників" коефіцієнт становить 1,57. Нічия - 4,54. Перемога команди Юрія Вернидуба, своєю чергою, оцінюється в 6,25.

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Для "Шахтаря" цей матч із турнірної точки зору вже нічого не вирішує, адже вони точно залишаться на останній, четвертій, позиції квартету та, як наслідок, без єврокубкової весни. Наразі в активі донеччан лише одне набране очко. Матч проти "Шерифа" - остання можливість здобути першу перемогу в групі;

"Шериф" має у своєму активі шість балів та вже точно завершить групу на третій позиції, яка дає можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи;

У Тирасполі "Шериф" сенсаційно розібрався з "Шахтарем" (2:0);

У паралельному протистоянні групи мадридський "Реал" прийматиме міланський "Інтер". Обидві команди вже кваліфікувалися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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