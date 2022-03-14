Шовковський: Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист" - синоніми навіки

Шовковський: Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист" - синоніми навіки

Легендарний голкіпер дав справедливу оцінку російським загарбникам.

Колишній воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський прокоментував повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

"Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист". Ми говоримо "фашист", а маємо на увазі "русский". Русский = фашист. Синоніми навіки. Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям", - написав Шовковський на своїй сторінці в Facebook.

Ми говоримо «русский», а маємо на увазі «фашист»! Ми говоримо «фашист» - а маємо на увазі «русский»! русский =... Опубліковано Oleksandr Shovkovskyi Понеділок, 14 березня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу сенсаційно не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів.

А от словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербіч відправив допомогу українській армії, яка захищає країну від російських окупантів.

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