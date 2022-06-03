Україна виграла "бронзу" з кульової стрільби на етапі Кубка світу

На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Азербайджані збірна України виборола бронзу в стрільбі з малокаліберної гвинтівки.

Так, "синьо-жовті" в складі Олега Царькова, Олександра Галкіна та Сергія Куліша піднялися на п'єдестал пошани в Баку, перемігши у "бронзовому" фіналі національну команду Кореї з рахунком 16:12.

Зазначимо, що українська команда на цих змаганнях вже виборола чотири медалі.

Раніше срібний призер Олімпіади-2016 Куліш виграв "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Баку. До цього Олена Костевич та Олег Омельчук вибороли "срібло" у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Окрім того, медаль в своєму активі має й Анастасія Німець. Вона стала володаркою "бронзи" на етапі Кубка світу в столиці Азербайджану.

Читайте також:

"Подобається — не подобається, терпи, моя красуне": Москву позбавили права проведення ЧЄ-2023 з художньої гімнастики

Молодіжна збірна України достроково гарантувала собі плейоф відбору до Євро-2023

Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи