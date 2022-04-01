Українські борчині здобули дві золоті нагороди на Чемпіонаті Європи-2022

Українські борчині здобули дві золоті нагороди на Чемпіонаті Європи-2022

Загалом наша збірна виборола 5 медалей на континентальній першості.

Жіноча збірна України з боротьби тріумфально виступає на Чемпіонаті Європи-2022 в Будапешті.

Українка Аліна Грушина-Акобія виграла "золото" у ваговій категорії до 57 кг. У фіналі вона здолала бронзову призерку Олімпіади-2020 Евеліну Ніколову з Болгарії - 6:2.

Ще одну золоту медаль нашій країні принесла Тетяна Ріжко у у ваговій категорії до 65 кг. У фінальній сутичці українка перемогла представницю Азербайджану Еліс Манолову - 4:0.

Бронзову нагороду в категорії до 62 кг завоювала Ілона Прокопевнюк.

Таким чином, в активі "синьо-жовтих" 5 медалей континентальної першості. Вчора Олександра Хоменець виграла для України "срібло", а Алла Белінська - "бронзу".

Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилися від участі в чемпіонаті Європи та залишилася в Україні, щоб захищати свою країну від російських окупантів.

Читайте також:

Став відомий календар матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2022

Збірна України дізналася потенційних суперників на ЧС-2022 в Катарі

"Не конфлікт, а справжня війна і геноцид українського народу": Андрій Шевченко відповів очільнику ФІФА