Як вберегтися від зґвалтування у воєнний час і не тільки

Як вберегтися від зґвалтування у воєнний час і не тільки

Кілька порад надають психологи Науково-дослідницького інституту вивчення проблем злочинності ім. В.В. Сташиса.

Загарбники не лише вбивають і мародерствують. Російські окупанти чинять шалене звірство стосовно українців, розстрілюють гуманітарні коридори, б'ють по мирних людях, ґвалтують, бо втратили зв'язок із реальністю.

Спеціалісти Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності розповідають, як вберегтися від зґвалтування.

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Поводьтеся максимально неочікувано для нападника

Проаналізуйте ситуацію, спробуйте поговорити з агресором "по душам", скажіть, що у вас небезпечне венерологічне чи дерматологічне захворювання, вдайте з себе психічно хвору тощо.

Викличте огиду у нападника

Справити нужду в подібній ситуації ні каплі не соромно, а навпаки може врятувати вам життя.

Кличте на допомогу і застосовуйте фізичну силу тільки, коли впевнені, що це вам допоможе

Зайва агресія чи спротив може тільки викликати додаткове збудження у ґвалтівника. Переконайтесь, що ваші дії зможуть дати результат, в іншому випадку краще використати один із попередніх варіантів.

Піддайтеся на дії агресора, послабивши його пильність...

Але у слушний момент вдарте його у пах, очі тощо і відразу ж рятуйтеся втечею з місця події.

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