Як вберегтися від зґвалтування у воєнний час і не тільки

Кілька порад надають психологи Науково-дослідницького інституту вивчення проблем злочинності ім. В.В. Сташиса.
Загарбники не лише вбивають і мародерствують. Російські окупанти чинять шалене звірство стосовно українців, розстрілюють гуманітарні коридори, б'ють по мирних людях, ґвалтують, бо втратили зв'язок із реальністю.
Спеціалісти Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності розповідають, як вберегтися від зґвалтування.
Поводьтеся максимально неочікувано для нападника
Проаналізуйте ситуацію, спробуйте поговорити з агресором "по душам", скажіть, що у вас небезпечне венерологічне чи дерматологічне захворювання, вдайте з себе психічно хвору тощо.
Викличте огиду у нападника
Справити нужду в подібній ситуації ні каплі не соромно, а навпаки може врятувати вам життя.
Кличте на допомогу і застосовуйте фізичну силу тільки, коли впевнені, що це вам допоможе
Зайва агресія чи спротив може тільки викликати додаткове збудження у ґвалтівника. Переконайтесь, що ваші дії зможуть дати результат, в іншому випадку краще використати один із попередніх варіантів.
Піддайтеся на дії агресора, послабивши його пильність...
Але у слушний момент вдарте його у пах, очі тощо і відразу ж рятуйтеся втечею з місця події.
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