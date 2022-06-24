Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Wimbledon-2022

Українські тенісистки отримали перших суперниць в основній сітці Вімблдону, яка стартує вже 27 червня.

У жіночому одиночному розряді турніру Великого шолома Україну представлять чотири тенісистки - Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко.

Калініна (№36 WTA) дебютує в основній сітці Вімблдону проти Анни Бондар з Угорщини (№62 WTA).

Першою суперницею Ястремської (№74 WTA) стане румунка Ана Богдан (№109 WTA)

Костюк (№79 WTA) в першому колі позмагається британкою Кеті Свон (№223 WTA)

Цуренко (№114 WTA) в матчі стартового раунду зіграє з ще однією представницею Великої Британії Джоді Баррейдж (№169 WTA).

Додамо, що якщо Калініна та Цуренко подолають перше коло змагань, то вже в наступному раунді зустрінуться між собою.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингових очок тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

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