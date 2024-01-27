Український боксер битиметься за чемпіонський титул WBC: дата поєдинку та ім'я суперника

Сергій Богачук має шанс стати чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі.

Український боксер Сергій Богачук проведе бій за повноцінний пояс чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

Про це Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила на своєму офіційному сайті.

Суперником 28-річного українця стане 26-річний американець Себастьян Фундора. Поєдинок відбудеться 30 березня у Лас-Вегасі (США) в рамках боксерського шоу від Premier Boxing Champions.

Водночас зазначається, що чинний володар титулу WBC Джермелл Чарло отримав статус “чемпіона у відпустці”. Відтак його пояс стане вакантним – за нього позмагаються Богачук і Фундора.

У своєму останньому поєдинку в липні 2023 року Богачук нокаутував у першому раунді ганця Патріка Алоті. У послужному списку Сергія 23 перемоги (23 – нокаутом) та єдина поразка на профірингу, якої українець зазнав 2021 року від американця Брендона Адамса.

Фундора у квітні минулого року програв нокаутом своєму співвітчизнику Браяну Мендосі та втратив титул тимчасового чемпіона WBC. На його рахунку 20 перемог (13 – нокаутом), одна нічия та одна поразка.

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