Усі росіяни, яких я знаю, вони проти війни - Шевченко

Легенда українського та світового футболу Андрій Шевченко розповів про ставлення знайомих йому росіян до війни, яку РФ веде проти України.

Відомий ексфутболіст та колишній керманич збірної України заявив, що читав про те, як колишній власник "Челсі" та олігарх Роман Абрамович, який купував його до лондонського клубу, допомагав у переговорах України з Росією.

Про це Шевченко розповів у інтерв'ю британському виданню INews.

"Я багато читав про те, як він допомагав у переговорах, але ці місяці були для мене дуже напруженими, я намагався зосередитись на допомозі своїй країні. Усі росіяни, яких я знаю, не хочу говорити імен, вони проти війни, бо вона не має сенсу", - сказав Шевченко.

Коментуючи помилки тих, хто вважає звірства росіян у Бучі фейком, легенда футболу вказав на те, що найкраща відповідь, яку він може дати, — просто їхати в Україну, де кожен може побачити все на власні очі, як це зробив він сам.

“Я не хочу нікому відповідати. Але це моя думка: якщо ти у щось не віриш і маєш шанс, їдь туди. Використовуй свій мозок. Не поспішай. Поговори з людьми, побачиш усе сам, якщо не віриш. Ви самі знайдете правду", – резюмував Шевченко.

Додамо, що участь Абрамовича до жодних зрушень у переговорному процесі не призвела. Але через санкції російський олігарх був змушений продати "Челсі".

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