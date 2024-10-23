Увійшли до історії: Леброн Джеймс вперше зіграв із сином у матчі НБА (відео)

"Король Джеймс" та його нащадок разом взяли участь у стартовому поєдинку регулярного чемпіонату НБА.

Леброн Джеймс і Бронні Джеймс стали першим дуетом батька та сина, які разом зіграли в офіційному матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Сталося це в ніч проти 23 жовтня, коли "Лос-Анджелес Лейкерс" у своєму стартовому поєдинку сезону-2024/25 зустрічався з "Міннесотою Тімбервулвз".

Гра завершилася перемогою "озерників" з рахунком 110:103. Матч став дебютним для "Лейкерс" під керівництвом 40-річного Джей Джей Редіка, який раніше ніколи не був тренером. Колишній баскетболіст НБА, який завершив кар'єру 2021 року, працював експертом і записував подкасти.

Дует батька і сина провів разом на паркеті 2 хвилини 41 секунду. Загалом Леброн зіграв понад пів години: набрав 16 очок, а також зробив п'ять підбирань, два перехоплення та чотири асисти. Джеймс-молодший за майже три хвилини на паркеті відзначився одним підбиранням, жодного разу не закинувши м'яч до кошика.

Наприкінці червня 2024 року Бронні був обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" в другому раунді драфта НБА під 55-м піком. Джеймс-молодший, якому виповнилося 20 років, підписав гарантований контракт новачка.

39-річний Леброн у липні поодовжив контракт з "озерниками" на два роки. Джеймс-старший проводить свій 22-й сезон у НБА за кар'єру. За цим показником він став абсолютним рекордсменом, обійшовши легендарного члена Залу слави баскетболу Вінса Картера.

Бронні є старшим сином Леброна Джеймса. Всього чотириразовий чемпіон НБА (2012, 2013, 2016, 2020) та його дружина Саванна мають трьох дітей – окрім Бронні, ще є син Брюс та донька Журі.

Нагадаємо, у липні 2023 року Бронні Джеймс пережив зупинку серця на тренуванні.

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