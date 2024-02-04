Вагомий крок до чемпіонства: "Інтер" здолав "Ювентус" у битві лідерів Серії А (відео)

"Інтер" обіграв "Ювентус" у центральному матчі 23-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у протистоянні лідерів чемпіонату було забито в першому таймі. На 37-й хвилині захисник туринського клубу Федеріко Гатті зрізав м'яч у власні ворота.

Огляд матчу "Інтер" – "Ювентус"

Після цієї перемоги "Інтер" (57 очок) залишився на вершині Серії А. "Ювентус" (53 бали) посідає друге місце та провів на один матч більше, ніж "нерадзуррі".

У наступному турі "Інтер" 10 лютого на виїзді зустрінеться з "Ромою", а "Ювентус" 12 лютого прийматиме "Удінезе".

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