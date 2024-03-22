"Вийшло фантастично": Яремчук висловився про свій гол і перемогу збірної України над боснійцями

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу над командою Боснії і Герцеговини у півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Нападник іспанської "Валенсії" вийшов з лавки запасних на 81-й хвилині поєдинку і допоміг своїй команді здійснити камбек (2:1).

На 85-й хвилині Яремчук забив гол з передачі Юхима Коноплі, а через три хвилини виконав навіс на Артема Довбика, який став автором переможного м'яча.

"Боснія і Герцеговина, як і ми, хотіла поїхати на Євро. У них дуже добре організована команда, хороші футболісти. Складний матч вийшов, але добре, що все гарно закінчилося. Із хорошим настроєм повертаємося до Польщі. Знаємо, буде багато українських вболівальників (на матчі з Ісландією – прим.), потрібно їх потішити. Українцям потрібно трохи позитивного настрою зараз.

Вихід на поле у пару до Артема Довбика? Намагався знайти для себе вільну зону. Знав, що є футболісти, які можуть віддати гарну передачу. Отримав хороший пас, забив. Вийшло фантастично. Гарна кінцівка. Добре, коли все добре закінчується.

Асист в епізоді з другим голом? Це моя робота. Коли виходиш на поле на заміну, треба посилити гру. Вийшло так, що я підсилив гру, зробив гольову передачу на Артема. Йому потрібен був цей гол для упевненості. Радий, що він забив. Рухаємося вперед як команда.

Дуже дякую вболівальникам, сумую за ними. Дуже хочеться зіграти в Україні за присутності наших уболівальників. Дякую, що приїхали. Коли ти граєш за збірну, то це лише, щоб радувати їх, а також хлопців, що зараз на фронті та тримають оборону. Сподіваюся, вони зараз дуже щасливі. Хочеться лише зробити їм великий уклін та подякувати, що оберігають нас, мою сім'ю, друзів. Дуже їм вдячний", – сказав Яремчук у коментарі Суспільне Спорт.

Додамо, що завдяки своєму голу боснійцям Яремчук вийшов на чисте п'яте місце у списку найкращих бомбардирів збірної України. На рахунку Романа 14 забитих м'ячів. Рекордсменом національної команди залишається Андрій Шевченко – 48 голів, якого скоро може обійти Андрій Ярмоленко – 46.

У фіналі плейоф відбору до Євро-2024 "синьо-жовті" розіграють путівку на чемпіонат Європи з Ісландією, яка в іншому півфіналі розгромила Ізраїль (4:1).

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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