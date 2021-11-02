Зоря - ЦСКА Софія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Зоря - ЦСКА Софія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Бронзовий призер УПЛ спробує повторити успіх у Болгарії вже на батьківщині.

У четвер, 4 листопада , луганська "Зоря" проведе поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги конференцій проти болгарського ЦСКА (Софія).

Поєдинок відбудеться на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Зоря - ЦСКА Софія

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Зоря - ЦСКА Софія

Букмекери вважають "Зорю" фаворитом домашнього матчу. На перемогу команди Віктора Скрипника можна поставити з коефіцієнтом 2.12. Нічия - 3.50. Перемога болгарського клубу - 3.55.

У 3-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" в гостях перемогла софійський ЦСКА (1:0) , здобувши перші очки в турнірі. Перед цим луганська команда на виїзді з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", та розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" ( 0:3 ).

, здобувши перші очки в турнірі. Перед цим луганська команда на виїзді норвезькому "Буде-Глімту", та розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" ( ). Що стосується ЦСКА Софії, то вони розпочали виступи в групі з розгромної поразки від "Роми" в гостях (1:5), а в 2-му турі - розписали в рідних стінах безгольову нічию з "Буде-Глімтом" (0:0).

На екваторі групового етапу "Зоря" (3 очки) посідає третє місце групи С Ліги конференцій. Лідирує "Буде-Глімт" (7 балів). Другою йде "Рома" (6 пунктів). ЦСКА Софія (1) замикає квартет.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

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