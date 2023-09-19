Зоря – Гент: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Бронзовий призер чемпіонату України проведе стартовий поєдинок у груповому раунді третього за рангом євротурніру.

У четвер, 21 вересня, луганська "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч відбудеться у польському місті Люблін на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Окрім "Гента", суперниками бронзового призера УПЛ на груповому етапі третього за престижністю єврокубка будуть ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів та ісландський "Брейдаблік", які в першому турі зіграють між собою.

Де дивитися матч Зоря – Гент

На території України поєдинок між "Зорею" та "Гентом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Гент".

Прогнози букмекерів на матч Зоря – Гент

Букмекери вважають "Зорю" андердогом майбутнього поєдинку. На перемогу українського клубу вони пропонують поставити з коефіцієнтом 8,20. Нічия – 4,95. Виграш бельгійців – 1,47.

Після шести зіграних матчів у нинішньому розіграші чемпіонату України луганський клуб з 5 очками посідає лише 13-те місце у турнірній таблиці. У своєму останньому поєдинку команда Валерія Кривенцова програла "Металісту 1925" (1:2).

"Гент" наразі лідирує в чемпіонаті Бельгії, набравши 14 очок у шести стартових турах. У попередньому матчі "буйволи" розписали нічию з клубом "Ауд-Геверле Левен" (1:1).

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