Зоря - Рома: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Зоря - Рома: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

"Мужики" протистоятимуть команді Жозе Моурінью.

У четвер, 30 вересня, луганська "Зоря" зіграє матч другого туру групового етапу Ліги конференцій. Суперником команди Віктора Скрипника стане римська "Рома".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Зоря - Рома

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Зоря - Рома

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є італійський клуб. На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.45. Нічия - 4.54. Перемога луганчан - 6.85.

У 1-му турі групового етапу Ліги конеренцій "Зоря" в гостях з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", а "Рома" розгромила софійський ЦСКА (5:1).

норвезькому "Буде-Глімту", а "Рома" розгромила софійський ЦСКА (5:1). Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

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