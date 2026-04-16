Астрологический прогноз на 16 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые — как профессиональные, так и домашние — дела, начатые в это время, окажутся удачными. Категорически нельзя ничего разрушать.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, хризопраз, беломорит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: нужно беречь глаза — не сидеть подолгу за компьютером, не читать при плохом освещении, а также контролировать артериальное давление.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и выпечки, заменив их овощами, фруктами, зеленью и травяными отварами.
Стрижка дня: оптимальный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно сажать растения — особенно, плодовые деревья и кустарники, а вот разрушать что-либо — даже если на его месте должно возникнуть что-то новое — не рекомендуется ни в коем случае.
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии, цель которой –отвадить от ома завистников, желающих зля тем, кто в нем живет. Гадание на картах даст ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как изменить свою жизнь к лучшему.
Табу дня: нельзя ничего разрушать и — даже нечаянно — наступать на жуков.
Цитата дня: «Таланты образуются в покое, характеры — среди житейских бурь» (Иоганн Вольфганг Гете).
Читайте также: