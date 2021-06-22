Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют нам понять свои идеалы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 июня 2021 рассказывает, что Львам может быть больно, а Овнам стоит проявить свою страсть.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева кубков»
Проявите свою страсть. В отношениях добавьте жажды. В работе проявите сильный характер.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Повешенный»
Все меняется. В любви ожидайте потрясения. В решении рабочих вопросов измените взгляд на обыденные вещи.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня «Страшный суд»
За свои поступки придется отвечать. В любви вас будут судить по ваше поведение. А на работе проверьте юридические моменты.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка кубков»
Повернитесь лицом к прошлому. Вспомните о существовании старых друзей. Стоит улучшить отношения с коллегами.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка мечей»
Может быть больно. Опирайтесь боли в отношениях. Действуйте благоразумно на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Тройка пентаклей»
Скоро вы получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. Добавьте креативности на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка кубков»
Найдите время для празднований. В отношениях устройте небольшой праздник. А на работе стоит праздновать успехи.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Императрица"
Время собирать щедрые плоды судьбы. В любви ожидайте результат. А проект, который вы реализуете на работе, будет успешным.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз мечей»
Стоит быть активным. В отношениях проявите силу, а на работе — характер.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня «Справедливость»
Пришло время взвесить свои поступки. В любви проявите инициативу, а на работе утолите ссоры с коллегами.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка пентаклей»
Нужно экономить. В отношениях задуматься о будущем. На работе требуйте большей платы.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня «Дурак»
Впереди — новый путь. В любви стоит изменить вектор движения, а на работе смело беритесь на новое дело.
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