Гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро ведут нас к истине.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 июня 2021 рассказывает, что Овнам стоит найти баланс в отношениях, а Близнецам оседлать коня судьбы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Стремитесь к гармонии. В отношениях найдите баланс. Поймите, чего вы ожидаете от своей работы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король пентаклей"

Впереди — денежный период. Доверяйте своему партнеру в отношениях. Действуйте активно на работе, чтобы получить финансовые блага.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Время оседлать коня собственной судьбы. В отношения именно вы ответственны за свои поступки. На работе стоит освоить новую навык.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Нужно решить, чем вы хотите заниматься дальше. В любви пройдите тест на жадность к деньгам. Начните новое дело.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы всего достигли самостоятельно. Действуйте так и в дальнейшем. На работе стоит начать завершено.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Солнце"

Ситуация улучшается. В любви вам сиять солнце. Замечательные возможности открываются перед вами на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка мечей"

Могут быть потери. В отношениях остерегайтесь боли. В рабочих вопросах обратите внимание на коварных коллег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не нагружайте себя сверх меры. Отношения будут обременительными. На работе будет трудновато.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите свою активность. В сексе добавьте жару. В движении по карьерной лестнице проявите свои лидерские качества.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Наступает трудный период. В отношениях не оскорбляйте друг друга. А вот с решением рабочих вызовов лучше переждать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Судьба проверяет вас на финансовую выдержку. В любви пора экономить.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка кубков"

Время отдохнуть. Наслаждайтесь друг другом в отношениях. В решении рабочих вопросов найдите единомышленников.

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