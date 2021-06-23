Гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро ведут нас к истине.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 июня 2021 рассказывает, что Овнам стоит найти баланс в отношениях, а Близнецам оседлать коня судьбы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Мир"
Стремитесь к гармонии. В отношениях найдите баланс. Поймите, чего вы ожидаете от своей работы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король пентаклей"
Впереди — денежный период. Доверяйте своему партнеру в отношениях. Действуйте активно на работе, чтобы получить финансовые блага.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Время оседлать коня собственной судьбы. В отношения именно вы ответственны за свои поступки. На работе стоит освоить новую навык.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Нужно решить, чем вы хотите заниматься дальше. В любви пройдите тест на жадность к деньгам. Начните новое дело.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы всего достигли самостоятельно. Действуйте так и в дальнейшем. На работе стоит начать завершено.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Солнце"
Ситуация улучшается. В любви вам сиять солнце. Замечательные возможности открываются перед вами на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка мечей"
Могут быть потери. В отношениях остерегайтесь боли. В рабочих вопросах обратите внимание на коварных коллег.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не нагружайте себя сверх меры. Отношения будут обременительными. На работе будет трудновато.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите свою активность. В сексе добавьте жару. В движении по карьерной лестнице проявите свои лидерские качества.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Наступает трудный период. В отношениях не оскорбляйте друг друга. А вот с решением рабочих вызовов лучше переждать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Судьба проверяет вас на финансовую выдержку. В любви пора экономить.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка кубков"
Время отдохнуть. Наслаждайтесь друг другом в отношениях. В решении рабочих вопросов найдите единомышленников.
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