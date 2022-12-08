Холодное полнолуние 8 декабря 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Именно такое название полнолуние в декабре пришло из культуры коренных американцев племени под названием мохоки. Это название логически указывает на то, что именно в декабре температура воздуха заметно снижается.

В Северном полушарии декабрьское полнолуние происходит ближе всего к зимнему солнцестоянию, когда самая длинная ночь в году и самый короткий день.

В разных календарях народов мира полнолуние в декабре называется Луна долгой ночи, Луна перед Йолем, горькая Луна, Луна дуба, снежная Луна, рождественская Луна и т.д.

Также полнолуние 8 декабря – это астрологический период зодиакального созвездия Близнецы.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 8 декабря 2022 года ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Отдайтесь неумолимому времени, но помните о том, кто вы. Работайте со своими воспоминаниями и эмоциями, чтобы двигаться дальше. Окунитесь в них, насколько это возможно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Интуиция – это информация, приходящая изнутри, из глубочайшего источника. Сосредоточьте внимание на этом источнике знания.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Архетипы живут, хотя времена и меняются. Изучите язык, на котором говорит подсознание — символами и знаками. Почувствуйте дух, который был с вами все время.

РАК (22 июня-22 июля)

Посмотрите на вещи под другим углом: будто вы еще совсем целые, но как будто вас разложили на частицы. Соберите в этот период ваше сердце вместе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Ситуация улучшается через сочетание умения и внимания. Покажите миру, каковы вы на самом деле. Если вы чувствуете себя слишком занятыми – добавьте тишины.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Избавьтесь от того, что вам больше не нужно, для того чтобы реализовать свой потенциал.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Осознайте свою жизнь. Научитесь находиться в тишине, наблюдать ее всеми органами чувств. Отмечайте, если какие-то моменты заставят вас остановиться посреди ежедневной суеты.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Станьте ответственными за свои действия, окружитесь себя мыслеспособными людьми, сохраняйте позитивное настроение и самое главное – помните, что иногда все происходит не так, как вы хотите.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Ставьте цели, которые вы можете достичь, занимаясь ежедневными делами. Знайте, что не все так плохо, как кажется.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Принимаете свою жизнь как благословение. Верьте в себя и сравнивайте себя только с собой.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Оставайтесь собой и позвольте себе чувствовать. Откройте свою внутреннюю силу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Верьте в себя и смело двигайтесь дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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